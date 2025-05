Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten waren überwiegend besser als erwartet ausgefallen. So sind die Einkommen der privaten Haushalte im April stärker gestiegen. Auch die Konsumausgaben legten zu. Das Konsumklima stagnierte im Mai laut einer zweiten Schätzung. Zunächst war allerdings ein Rückgang ermittelt worden.