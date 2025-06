Weiterhin sorgt die Handelspolitik der USA für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weissen Hauses wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren. Zudem äusserte sich US-Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag positiv zu Gesprächen mit Indien. Mit der Europäischen Union soll es am Mittwoch neue Gespräche geben./jsl/men