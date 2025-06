Etwas Hoffnung machte zudem eine Meldung über Verhandlungsbereitschaft des Iran. Die iranische Führung will einem Bericht des «Wall Street Journals» zufolge nach Tagen der militärischen Auseinandersetzung mit Israel an den Verhandlungstisch zurückkehren. Teheran habe Vermittlern aus arabischen Staaten mitgeteilt, dass es zu Gesprächen über sein Atomprogramm bereit sei, solange die USA sich nicht an den Angriffen beteiligten, so das Blatt.