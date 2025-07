«US-Präsident Trump ruderte zwar hinsichtlich einer Entlassung von Fed-Chef Powell nach Konsultationen mit republikanischen US-Senatoren etwas zurück, was an den Märkten mit Erleichterung aufgenommen wurde, doch bleibt das Thema virulent», schreiben Experten der Dekabank. Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, hat unterdessen die Bedeutung der Unabhängigkeit der Notenbank betont. Vor allem die Renditen von dreissigjährigen US-Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung.