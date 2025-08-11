Es gab wenig Impulse. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Marktteilnehmer warten auf die am Dienstag in den USA anstehenden Verbraucherpreise. Es wird ein Anziehen der Inflationsrate erwartet. Wegen höherer US-Zölle wird mit einem Anstieg der Inflation gerechnet. «Neben den morgigen US-Inflationszahlen dürfte vor allem das am 21. August startende Fed-Symposium in Jackson Hole die Zinserwartungen für die Fed für die kommenden Monate prägen», heisst es in einem Marktkommentar der Dekabank.