Mit einer weiteren Rücktrittsforderung will US-Präsident Donald Trump Einfluss auf die Besetzung des Vorstandes der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nehmen. «Cook muss zurücktreten, jetzt!!!», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social und verlinkte einen Medienbericht. Der Fed-Gouverneurin Lisa Cook wird darin vorgeworfen, falsche Angaben gemacht zu haben, um bessere Kreditbedingungen bei Immobiliengeschäften zu bekommen. Seit Monaten setzt Trump die Notenbank unter Druck, mit dem Ziel, eine deutliche Senkung des Leitzinses zu bewirken. Vor allem Chef Jerome Powell ist immer wieder ins Visier des Präsidenten geraten./jsl/he