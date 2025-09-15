Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung in den USA. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen grossen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.