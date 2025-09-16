Anleger blicken vermehrt auf die US-Notenbank Fed. Derzeit gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Die besser als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze in den USA bewegten den Markt kaum. «Der Konsument ist weiterhin eine tragende Säule der Wirtschaft der Vereinigten Staaten», kommentiert Nord/LB-Analyst Tobias Basse. Mit diesen Zahlen sei eine kräftige Senkung der US-Leitzinsen noch unwahrscheinlicher geworden. Zudem sind auch Daten zur Industrieproduktion im August besser als erwartet ausgefallen.