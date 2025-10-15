In der Region New York hat sich im Oktober die Stimmung bei Industrieunternehmen verbessert. Die ansonsten eigentlich anstehenden US-Konjunkturdaten werden von Regierungsbehörden erhoben und fielen daher der teilweise Schliessung der Bundesbehörden («Shutdown») zum Opfer. Die ursprünglich an diesem Mittwoch anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen sollen jedoch unabhängig vom Shutdown am 24. Oktober veröffentlicht werde. Diese Freigabe ermöglicht es der Sozialversicherungsbehörde, die gesetzlichen Fristen einzuhalten, die für die korrekte und pünktliche Auszahlung von Sozialleistungen erforderlich sind./jsl/he