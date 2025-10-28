Veröffentlicht wurden jedoch Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Deren Stimmung hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 1,0 Punkte auf 94,6 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem noch tieferen Wert von 93,4 Punkten gerechnet. Die Verbraucher bewerteten ihre Lage besser als zuletzt. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein./jslhe