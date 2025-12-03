An den Finanzmärkten wird weiterhin erwartet, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Leitzinsen senken wird. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zur Beschäftigungsentwicklung im Privatsektor bestätigten diese Erwartung. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten unerwartet. «Die Einstellung von Mitarbeitern verlief in letzter Zeit holprig, da Arbeitgeber mit zurückhaltenden Verbrauchern und einem unsicheren makroökonomischen Umfeld zu kämpfen hatten», kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.