Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt stützten die Anleihen nur wenig. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Januar weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte ihre Anzahl um 22.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Anstieg um 45.000 Stellen erwartet. Der eigentlich für Freitag vorgesehene monatliche Arbeitsmarktbericht wurde wegen der jüngsten teilweisen Schliessung von Regierungsbehörden verschoben. Er soll jetzt am 11. Februar veröffentlicht werden.