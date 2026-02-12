In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar gesunken. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang erwartet. «Die Erstanträge deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt sich nach wie vor verhalten entwickelt», kommentierte Samuel Tombs, Chefvolkswirt USA von Pantheon Macroeconomics. Diese lasse weitere Zweifel an der Nachhaltigkeit des für den Januar gemeldeten Anstiegs der Beschäftigtenzahl aufkommen. Am Mittwoch hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA noch gedämpft.