Die Finanzmärkte warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. In einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl nicht verändern. Künftig dürfte die Geldpolitik in den USA schwieriger werden, da der Iran-Krieg die Inflation anheizen könnte und auf diese Weise auch die Konjunktur belastet./jsl/stw