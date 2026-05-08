Die angespannte Lage im Nahen Osten und der US-Arbeitsmarktbericht wirkten sich nicht stark auf das Geschehen am US-Anleihemarkt aus. Die Lage am Golf hat sich zuletzt wieder zugespitzt. Der Anstieg der Ölpreise hielt sich jedoch in Grenzen. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut unter iranischer Flagge fahrende, unbeladene Öltanker angegriffen und ausser Gefecht gesetzt. Zwei solche Schiffe hätten versucht, einen iranischen Hafen am Golf von Oman anzulaufen, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Strasse von Hormus hat das US-Militär als Vergeltung zudem Ziele in der Islamischen Republik angegriffen.