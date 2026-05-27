Widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg gaben keine klare Richtung vor. Deutlich gefallene Ölpreise stützten die Anleihen zunächst. Iranische Medien berichteten, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs erhalten hätten. Die Wirkung hielt jedoch nicht lange an. Das Weisse Haus dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden. Die Anleihekurse gaben daraufhin einen Teil ihrer Gewinne wieder ab.