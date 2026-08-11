Die Anleihekurse waren zunächst noch angesichts erneut gestiegener Ölpreise gefallen. Im Handelsverlauf gaben sie ihre Aufschläge teilweise wieder ab. Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten belasteten die Ölpreise und stützten die Anleihekurse. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran «kurz vor einer Art Einigung stehen». Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Schliesslich wurden bisher Hoffnungssignale immer wieder enttäuscht. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.