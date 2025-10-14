Die Sorge vor einem fortgesetzten Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten stütze zudem die Festverzinslichen. Peking hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im «Handels- und Zollkrieg» konsequent bei ihrer Position: Sollte «gekämpft» werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.