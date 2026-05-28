Die Entwicklung am US-Anleihemarkt wird weiterhin durch die Lage im Nahen Osten und der Entwicklung der Ölpreise bestimmt. Berichte über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stützten die Anleihen etwas. So habe man eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den beiden Ländern und die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vereinbart, berichtete die US-Nachrichtenwebsite «Axios» unter Berufung auf Eingeweihte. Allerdings müsse Präsident Donald Trump der Vereinbarung noch zustimmen.