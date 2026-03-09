Gestiegene Inflationsgefahren belasteten zunächst die Anleihekurse. Die Möglichkeit für die US-Notenbank Fed die Leitzinsen zu senken, könnte so eingeschränkt werden. Schliesslich waren die Ölpreise über das Wochenende angesichts des anhaltenden Iran-Kriegs stark gestiegen und auch über 100 US-Dollar geklettert. Am Nachmittag machten die Anleihen ihre Verluste wieder wett. So lag der Ölpreis der US-Sorte WTI wieder unter 100 Dollar.