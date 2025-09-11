Der Anstieg der US-Inflationsrate im August lag im Rahmen der Erwartung. Mit 2,9 Prozent liegt die Jahresrate allerdings deutlich über dem Inflationsziel der Fed von zwei Prozent. «Die Fed wird sich durch die Daten nicht von der nahezu sicheren Zinssenkung auf der Sitzung in der kommenden Woche abhalten lassen», kommentierte Commerzbank-Analyst Bernd Weidensteiner. «Für die US-Notenbank steht jetzt der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des Interesses.»