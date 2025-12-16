«Der Arbeitsmarkt zeigt ein durchwachsenes Bild und so sieht es auch für weite Teile der Wirtschaft aus», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Während die Investitionen in die Künstliche Intelligenz ein zentraler Treiber des BIP-Zuwachses sind, haben andere Bereiche der US-Wirtschaft zu kämpfen.» So habe die konjunktursensitive Logistikbranche in den drei vergangenen Monaten Stellen abgebaut.