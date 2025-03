Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Vor allem die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt für Verunsicherung. Am Mittwoch will er neue Massnahmen ankündigen. Von den geplanten wechselseitigen Zöllen der USA soll kein Staat verschont bleiben. «Man würde mit allen Ländern anfangen», sagte Trump während eines Flugs mit der Präsidentenmaschine Air Force One. Es wird befürchtet, dass die Zölle das Wirtschaftswachstum in den USA belasten. Gleichzeitig könnten sie zu einer höheren Inflation führen./jsl/he