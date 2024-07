Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüsst. Insgesamt hielten sich die Bewegungen am Markt in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 111,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,16 Prozent.