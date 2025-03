Nach anfänglichen Gewinnen drehten die Kurse in die Verlustzone. Im Fokus stehen die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle von 25 Prozent auf alle Autoimporte sowie zentrale Autoteile, die für eine deutliche Verschärfung des globalen Handelsstreits sorgen dürften. Der Schritt heizt den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union weiter an, die bereits Gegenmassnahmen angekündigt hat. Trump will mit den Zöllen die USA als Produktionsstandort stärken und Handelsdefizite abbauen.