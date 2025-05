Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten bewegten kaum. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor stärker als erwartet aufgehellt. «Konjunktursorgen in den USA werden damit einhergehend leicht gedämpft, obwohl das Pendant in der Industrie bereits gesunken war und unterhalb der wichtigen 50er Marke liegt» schreiben die Experten der Helaba. «Die Fed dürfte sich zunächst in ihrer abwartenden Haltung bezüglich weiterer Lockerungen der Geldpolitik bestätigt sehen und tendenziell werden die Zinssenkungserwartungen gedämpft.»