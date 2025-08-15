US-Konjunkturdaten gaben dem Markt keine klare Richtung. So hatte sich das von der Universität von Michigan erhoben Verbrauchervertrauen im August unerwartet eingetrübt. Die Verbraucher äusserten sich mit Blick auf die künftige Inflations- und Arbeitsmarktentwicklung pessimistischer. Zudem ist die Industrieproduktion im Juli leicht gefallen. Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Juli etwas weniger gestiegen als erwartet. Allerdings wurden die Zahlen aus dem Vormonat deutlich nach oben revidiert./jsl/he