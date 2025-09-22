Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Die US-Notenbank dürfte ihre Zinsen weiter senken. Zudem könnte der Druck und die Personalpolitik von US-Präsident Donald Trump dazu führen, dass die Fed die Zinsen künftig stärker senkt als bisher erwartet. Dies hatte die Renditen seit Monatsbeginn belastet. Zuletzt wurden sie aber etwas gestützt, nachdem die Zinssenkungssignale nach der jüngsten Fed-Sitzung etwas moderater als erwartet ausgefallen sind als gedacht.