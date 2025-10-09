Die Einigung zwischen Israel und der Hamas über wichtige Punkte bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs bewegte die Anleihen kaum. Dem US-Markt fehlt es ansonsten weiterhin an Impulsen. Die Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten bleibt bestehen, nachdem sich die Parteien im Haushaltsstreit nicht einigen konnten. Der «Shutdown» dauert bereits eine Woche und wichtige US-Konjunkturdaten konnten zuletzt nicht veröffentlicht werden. So fiel am Donnerstag die Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus.