Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed dürfte am Abend ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hat. Volkswirte sind sich einig, dass die Fed auf die Schwäche des Arbeitsmarktes mit einer Lockerung reagiert. Starke Kursausschläge sind nicht zu erwarten. Schliesslich erwarten die Finanzmärkte auf dieser und auch der Sitzung im Dezember eine Zinssenkung.