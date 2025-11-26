Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche gesunken. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Für die restliche Woche werden kaum Impulse erwartet. Am Donnerstag ist der Feiertag Thanksgiving.