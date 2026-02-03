US-Präsident Donald Trump hat das Parlament aufgefordert, den seit Samstag andauernden Stillstand von Regierungsgeschäften mit einer Haushaltsabstimmung zu beenden. Er werde das Finanzierungspaket dann «SOFORT» unterschreiben, stellte der Republikaner auf der Plattform Truth Social in Aussicht. Der Shutdown ist nicht so umfassend wie der im letzten Jahr. Allerdings wurde die Veröffentlichung des am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichts bereits verschoben./jsl/he