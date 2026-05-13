In den USA wachsen die Inflationsgefahren im Zuge der Folgen des Iran-Kriegs. So sind die Erzeugerpreise im April deutlich stärker gestiegen als von Volkswirten erwarten. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr sinkt angesichts der Folgen des Energiepreisanstiegs.