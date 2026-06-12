Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 4,1 Punkte auf 48,9 Punkte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 46,0 Punkte erwartet. Die Inflationserwartungen der Verbraucher gingen zurück, blieben aber auf einem hohen Niveau. «Die Verbraucher verspürten aufgrund des Rückgangs der Benzinpreise eine gewisse Entlastung», schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage.