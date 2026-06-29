Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten wirkten sich nicht auf den Anleihemarkt aus. Nach der erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf hat der Iran einen weiteren Verhandlungstermin mit den USA im Unklaren gelassen. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, «sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde», sagte Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Die Anleihekurse wurde durch die am Montag gestiegenen Rohölpreise etwas belastet.