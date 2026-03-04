Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum Einkaufsmanagerindex ISM im Dienstleistungssektor bewegte kaum. Der Indikator ist unerwartet auf den höchsten Stand seit Juli 2022 gestiegen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. «Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich weiterer Zinssenkungen nicht eilig zu haben», kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba. «Dafür sprechen auch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs.»/jsl/jha/