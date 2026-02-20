Enttäuschend ausgefallene Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten bewegte den Anleihemarkt kaum. Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2025 stärker als erwartet abgeschwächt. Die vorübergehende teilweise Schliessung von Bundesbehörden (Shutdown) belastete das Wirtschaftswachstum. «Die Fed dürfte sich durch die unerwartet schwache Wachstumszahl im vierten Quartal wohl nicht zu rascherem Handeln drängen lassen», erwartet Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. «Wir gehen aber weiter davon aus, dass die Fed erst gegen Mitte des Jahres die Zinsen senkt, wenn der neue Notenbank-Chef ins Amt kommt.»/jsl/he