Die US-Notenbank dürfte am Abend ihre Zinsen erstmals in diesem Jahr senken. Ökonomen erwarten ganz überwiegend, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert wird. Der politische Druck auf die Fed dürfte jedoch auch nach einer Leitzinssenkung hoch bleiben. US-Präsident Donald Trump fordert schon länger stärkere Zinssenkungen.