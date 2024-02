Die Blicke richten sich bereits auf die Veröffentlichung von US-Inflationszahlen in der neuen Wochen. Die Veröffentlichung der Verbraucherpreise am Dienstag ist laut Analysten der Commerzbank mit grösserer Unsicherheit behaftet. Zum einen basierten die Januar-Zahlen auf einem neuen Warenkorb. «Ob dies die Inflationsrate im letzten Monat erhöht oder verringert hat, lässt sich nicht sagen.» Zum anderen würden die Saisonfaktoren zur Herausrechnung jahreszeitlicher Schwankungen angepasst. Und drittens passten viele Anbieter zu Jahresbeginn ihre Preise an.