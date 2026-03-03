Die Anleihen erholten sich von anfänglich noch deutlicheren Kursverlusten. Inflationssorgen werden vor allem durch die deutlich gestiegenen Rohöl- und Gaspreise geschürt. Sollte sich der Krieg länger hinziehen, dann könnte sich dies auch auf die Inflation auswirken und die Möglichkeiten der US-Notenbank Fed einschränken, die Leitzinsen zu senken.