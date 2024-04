Ansonsten spielt die Geldpolitik weiterhin eine entscheidende Rolle am Anleihemarkt. Angesichts der hartnäckigen Inflation waren die Zinssenkungserwartungen an die Notenbank Fed zuletzt immer weiter zurückgenommen worden. Aktuell sind an den Märkten für das laufende Jahr noch nicht mal zwei Lockerungen vollständig eingepreist.