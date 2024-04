Entscheidende Impulse gab es zur Handelseröffnung nicht. Im Verlauf werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet, die einen Eindruck von der konjunkturellen Dynamik geben. Bis zuletzt hat sich die US-Wirtschaft von ihrer starken Seite präsentiert, was die Lockerungserwartungen an die amerikanische Notenbank Fed zunehmend verringert hat. Aktuell sind an den Märkten noch nicht einmal zwei Zinssenkungen bis Jahresende eingepreist. Vor nicht allzu langer Zeit waren es noch sechs Reduzierungen gewesen.