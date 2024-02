Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed äusserte sich Neel Kashkari. Der regionale Fed-Präsident aus Minneapolis sieht in diesem Jahr zwei bis drei Zinssenkungen als gerechtfertigt an. Das ist deutlich weniger, als derzeit an den Finanzmärkten eingepreist ist. Aktuell werden etwa fünf Reduzierungen um insgesamt 1,25 Punkte erwartet, wobei die erste Lockerung im Mai erwartet wird./bgf/jkr/he