In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte («Shutdown») zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für Oktober gibt es zudem nicht. Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.