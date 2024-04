Im Verlauf sorgten Einkaufsmanagerindizes des Marktforschers S&P Global für den Dreh ins Plus. In den USA hat sich die darin gemessene Stimmung in den Unternehmen im April überraschend deutlich verschlechtert. Dies wirkte etwas der zuletzt gültigen Annahme entgegen, dass sich die US-Wirtschaft von ihrer starken Seite präsentiert und damit die US-Notenbank Fed mit möglichen Zinssenkungen weniger unter Druck steht.