Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. US-Notenbankdirektor Christopher Waller hatte sich zwar mit Blick auf baldige Leitzinssenkungen vorsichtig gezeigt. Man brauche mehrere weitere Monate mit «guter Inflation», bis man die Zinsen senken könne, sagte er am Dienstag in Washington. Jüngste Daten deuteten jedoch auf Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung hin.