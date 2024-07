Nach der Veröffentlichung neuer Jobdaten geriet die Erholung ins Stocken. Im Mai war die Zahl der offenen Stellen in den USA überraschend gestiegen. Dies könnte ein Signal für einen weiterhin robusten Jobmarkt sein und so die Fed davon abhalten, die Zinsen schnell zu senken. Denn ein starker Arbeitsmarkt kann mit einem kräftigen Lohnwachstum einhergehen und so der US-Notenbank den Kampf gegen die Inflation erschweren./la/he