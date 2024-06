Gegenwind für Anleihen gab es von Konjunkturdaten. Eine an den Finanzmärkten stark beachtete Umfrage unter Einkäufern in US-Unternehmen förderte im Juni eine optimistischere Stimmung zutage als von Experten erwartet. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie fielen die Umfragewerte besser aus als im Vorfeld angenommen./bek/ngu