Für den weiteren geldpolitischen Kurs dürften US-Konjunkturdaten eine wichtige Rolle spielen, die von Behörden nach dem Ende des sogenannten Shutdowns veröffentlicht werden. Daten zum Auftragseingang im August und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe konnten aber keine grösseren Impulse liefern. Die Anleger warten vielmehr auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Donnerstag auf dem Programm steht und von dem sie sich neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erhoffen./jkr/he