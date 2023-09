US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,41 Prozent auf 108,30 Punkte. Zehnjährige Treasuries rentierten mit 4,54 Prozent. Die Rendite hat sich damit etwas von ihrem jüngsten Höchststand entfernt. Mit 4,69 Prozent war in dieser Woche der höchste Stand seit 16 Jahren markiert worden.

29.09.2023 15:04